В России создали прибор для обнаружения коронавируса в воздухе

Российские учёные создали прибор, который может обнаружить коронавирус в воздухе, сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на заявление представителей НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Аппарат установят в метро и в некоторых общественных местах уже в этом месяце и начнут тестировать.

Устройство может найти до 86 разных вирусов, бактерий и токсинов. Дальше оно будет сигнализировать об опасности и проведет дополнительные анализы.

Как пояснили авторы проекта, работа над прибором началась еще в 2015 году. За время пандемии его усовершенствовали и запуск серийного производства уже готовится.

За прошедшие сутки в России было выявлено 9859 случаев заражения COVID-19, 174 человека скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ превысило 1,2 млн человек.