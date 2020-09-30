В НГТУ появится лаборатория автоматики энергообъектов

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) совместно с ПАО «Русгидро» в 2021 году планирует открыть на базе факультета энергетики научно-образовательную лабораторию автоматики энергообъектов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заведующую кафедрой электрических станций факультета энергетики НГТУ Анастасию Русину.

Главная цель создания лаборатории - образовательная. Она создается для практических занятий студентов, обучающихся по специальности «Электроэнергетика и электротехника», а также повышения квалификации сотрудников ПАО «Русгидро» и других организаций.

В дальнейшем планируется создать на базе лаборатории научно-образовательный центр, в который будут входить также лаборатория «Учебная электростанция в составе microgrid с ВИЭ», лаборатория полунатурного моделирования реального времени и лаборатория мониторинга и диагностики силового оборудования.

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