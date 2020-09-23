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В Тюмени открыли универсальный природный антибиотик

Главная Наука
Новосибирск
16:45 23 Сентября 2020
лекарство, университет, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые Тюменского государственного университета совместно с коллегами из российских НИИ открыли универсальный природный антибиотик. Эмерициллипсин А получили из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina, сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР) со ссылкой на kp.ru.

Исследователи выяснили, что найденное ими вещество универсально и может помочь в борьбе с большинством вызванных грибами и бактериями инфекционных заболеваний. Кроме того, полученный пептид способен подавлять устойчивость патогенных микроорганизмов к лекарственным препаратам

Ученные считают, что обнаруженное вещество может подавить способность к образованию биопленок у бактерий. Именно благодаря этому устойчивость патогенов к антибиотикам сходит на нет.

Ранее ОТР сообщало, что в аптеки поступил отечественный препарат от коронавируса «Арепливир».

«Если в первые же дни после проявления симптомов коронавируса принять ударную дозу этого препарата, то вирус фактически останавливается, и затем нужно пачку допить, чтобы быть уже защищенным», - рассказал гендиректор компании-разработчика Андрей Младенцев.

Фото: pixabay.com

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