В Тюмени открыли универсальный природный антибиотик

Ученые Тюменского государственного университета совместно с коллегами из российских НИИ открыли универсальный природный антибиотик. Эмерициллипсин А получили из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina, сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР) со ссылкой на kp.ru.

Исследователи выяснили, что найденное ими вещество универсально и может помочь в борьбе с большинством вызванных грибами и бактериями инфекционных заболеваний. Кроме того, полученный пептид способен подавлять устойчивость патогенных микроорганизмов к лекарственным препаратам

Ученные считают, что обнаруженное вещество может подавить способность к образованию биопленок у бактерий. Именно благодаря этому устойчивость патогенов к антибиотикам сходит на нет.

Ранее ОТР сообщало, что в аптеки поступил отечественный препарат от коронавируса «Арепливир».

«Если в первые же дни после проявления симптомов коронавируса принять ударную дозу этого препарата, то вирус фактически останавливается, и затем нужно пачку допить, чтобы быть уже защищенным», - рассказал гендиректор компании-разработчика Андрей Младенцев.

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