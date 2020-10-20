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Потери туротрасли РФ от COVID-19 составят порядка 600 млрд рублей

Главная Путешествия
Новосибирск
11:52 20 Октября 2020
россия, туризм, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Потери российской туристической отрасли от COVID-19 составят порядка 600 млрд рублей, прогнозирует глава Ростуризма Зарина Догузова.

«С учетом того, что у нас международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, у нас сейчас прогноз, что 600 млрд рублей по итогам года составят потери по въездным потокам», - цитирует ее ТАСС.

Ежегодный оборот отрасли составляет 3,7 трлн рублей.

Из-за закрытия границ российские власти и представители отрасли в этом году сделали ставку на внутренний туризм. В частности, реализуется кэшбэк-программа Ростуризма и платежной системы «Мир», в рамках которой россияне смогут вернуть часть средств, потраченных на путешествия внутри страны.

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