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Первый вице-мэр Оренбурга прошел спортивную подготовку

Главная Политика
Новосибирск
12:07 22 Июля 2021
спорт, назначение, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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У мэра Оренбурга Владимира Ильиных новый первый заместитель. Этот пост занял Сергей Салмин.

Ранее Сергей Салмин работал в муниципальной и региональной власти. Он занимал должность главы города Бузулука, а затем министра физической культуры и спорта Оренбургской области. Ранее правительство региона сообщило об отставке Сергея Салмина с поста министра по собственной инициативе.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее правоохранительные органы Оренбургской области пришли к выводу, что реставрация спуска к реке Урал в столице региона была проведена с нарушением законодательства. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Фото: официальный портал Оренбурга

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