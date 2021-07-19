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СМИ: Виктория Абрамченко будет курировать Сибирь

Главная Политика
Новосибирск
08:51 19 Июля 2021
вице-премьер, назначение, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Вице-премьеры российского правительства назначены кураторами федеральных округов. Об этом сообщило РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, куратором Сибирского федерального округа стала Виктория Абрамченко. В правительстве она отвечает за недропользование, лесное хозяйство и экологию. Как писали Sibnovosti.ru, в начале августа 2020 года Виктория Абрамченко возглавила рабочую группу для решения экологической проблемы в Усолье-Сибирском Иркутской области.

Напомним также, что в апреле 2021 года полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло стал врио главы Республики Северная Осетия (Алания). С тех пор новый сибирский полпред так и не был назначен.

По данным РБК, куратором Дальневосточного федерального округа остался Юрий Трутнев. Он занимает пост вице-премьера – полпреда президента РФ на Дальнем Востоке.

Фото: портал правительства РФ

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