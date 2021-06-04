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Мэрия Новосибирска сливает организации соцподдержки в три центра

Главная Политика
Новосибирск
09:31 4 Июня 2021
организации, социальная политика, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске перестроят работу муниципальных организаций системы социальной поддержки граждан. О предстоящих преобразованиях сообщил мэр Анатолий Локоть.

По данным пресс-центра мэрии, произойдет слияние 14 учреждений в три обособленных центра по основным направлениям: по работе с пожилыми гражданами и инвалидами, по работе с семьей и детьми, а также комплексный центр социального обслуживания населения.

«Новая модель предполагает сокращение на 35% административного, технического и хозяйственного аппарата. При этом число работников, которые занимаются обслуживанием населения, не сократится ни на одного человека», - заверил глава города.

Реорганизация пройдет в этом году. В руководстве муниципалитета рассчитывают на то, что она позволит экономить ежегодно до 100 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года Анатолий Локоть сменил начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии. Этот пост вместо отправленного в отставку Александра Люлько занял Виталий Витухин.

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