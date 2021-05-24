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Новым председателем оренбургского облизбиркома стала Евгения Ивлева

Главная Политика
Новосибирск
12:05 24 Мая 2021
выборы, избирком, председатель
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбурге состоялось организационное заседание нового состава областной избирательной комиссии. Ее новым председателем избрана Евгения Ивлева.

Ранее кандидатуру Евгении Ивлевой рекомендовала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Членами нового состава облизбиркома являются 11 человек. Шесть из них назначены губернатором Оренбургской области, пять – законодательным собранием. В числе членов избиркома представители нескольких партий – «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» .  

19 сентября 2021 года в Оренбургской области помимо выборов в Госдуму РФ пройдут выборы нового состава заксобрания.

Фото: сайт законодательного собрания Оренбургской области

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