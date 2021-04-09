Владимир Путин назначил Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Временно руководить республикой до выборов будет Сергей Меняйло — бывший полпред главы государства в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Принять отставку главы Республики Северная Осетия - Алания Битарова В. З. по собственному желанию, — приводит выдержку из указа президента ТАСС. — Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия - Алания до вступления в должность лица, избранного главой Республики Северная Осетия - Алания, освободив его от занимаемой должности».

На встрече, которая прошла в режиме видеоконференции, Путин отметил, что хорошо знаком и с работой, и с биографией Меняйло. Тот в свою очередь заявил, что готов к работе и поблагодарил президента за оказанное доверие.

Напомним, что Сергей Меняйло занимал должность полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе с 2016 года.

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе