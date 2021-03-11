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С чиновников снимают ответственность за «нечаянную» коррупцию

Главная Политика
Новосибирск
13:21 11 Марта 2021
госдума, законопроект, коррупция
Автор: Sibnovosti.ru
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Смог оправдаться за месяц – дело до суда не дойдет. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроекты, которые освобождают от наказания чиновников за «нечаянную» коррупцию, сообщает «Общественное телевидение России».

Документы оправдывают государственных и муниципальных служащих, силовиков, судей, а также членов избирательных комиссий и послов, если они стали жертвами обстоятельств, то есть, нарушили антикоррупционные законы не по своей воле. Например, вовремя не отчитались о доходах в связи с непреодолимыми обстоятельствами. В их числе стихийные бедствия, забастовки, теракты и военные действия.

Ряд депутатов проголосовал против этих поправок.

«Если поймали за руку коррупционера, который забыл указать свой домик за 5 млн руб., при зарплате 100 руб., или еще что-то, а тут оказывается, что были стихийные бедствия или, не дай бог, пандемия, а то еще и пожар. Поймите, как только этот закон будет принят, я вас уверяю, «красного петуха» коррупционеры будут пускать моментально, чтобы скрыть свои следы преступления», - сказал, например, депутат Сергей Миронов.

Кроме того, Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект об отмене возрастного ценза для госслужащих. Он предполагает, что чиновники, назначенные президентом, смогут работать без ограничений. Сейчас специалисты гражданской службы обязаны уходить в отставку в 70 лет.

Фото: «Общественное телевидение России»

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