Виталий Витухин стал начальником промышленного департамента мэрии Новосибирска

Новым начальником департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска назначен Виталий Витухин. Он сменил на этом посту Александра Люлько.

О назначении сообщил пресс-центр новосибирской мэрии. По его данным, Виталий Витухин работает в городской администрации с 2015 года. С 2017 года он занимал должность заместителя начальника промышленного департамента – начальника управления потребительского рынка.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее Александр Люлько покинул кресло руководителя департамента по собственному желанию. Он занимал его с 2014 года.

В феврале 2021 года комиссия по городскому хозяйству горсовета Новосибирска поставила неудовлетворительную оценку департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии за отчет о реализации проекта «умные остановки».