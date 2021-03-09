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Ушел в отставку глава промышленного департамента новосибирской мэрии

Главная Политика
Новосибирск
13:48 9 Марта 2021
отставка, руководитель, промышленность
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько ушел в отставку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«С девятого числа распоряжением мэра Люлько уволен по собственной инициативе», - процитировало источник информагентство.

Ранее комиссия по городскому хозяйству горсовета Новосибирска оценила работу департамента как неудовлетворительную, указав на проблемы с реализацией проекта «умных» остановок общественного транспорта. В свою очередь, мэр Анатолий Локоть еще до решения комиссии дал поручение реорганизовать департамент.

Исполняющей обязанности главы департамента пока не назначен. Александр Люлько был назначен руководителем промышленного департамента мэрии вскоре после победы Анатолия Локтя на выборах главы Новосибирска в 2014 году.

Фото: сайт новосибирского регионального отделения КПРФ

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