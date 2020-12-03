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Новый генплан Новосибирска вернут на слушания

Главная Политика
Новосибирск
16:40 3 Декабря 2020
генплан, город, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирске еще раз переработают проект нового генплана города. Ранее предполагалось, что он будет принят на сессии горсовета 4 декабря.

В повестке дня сессии значился вопрос «О внесении изменений в решение совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 №824 «О генеральном плане города Новосибирска» (первое чтение). Таким образом, власти намеревались подвести итоги работе по принятию обновленного генплана, которая началась еще в 2018 году.

Как писали Sibnovosti.ru, его подготовили департамент строительства и архитектуры мэрии и МБУ «Институт градостроительного планирования». К концу февраля 2020 года в городе завершились публичные слушания по генплану, а в начале октября главный архитектор области Александр Авсейков сообщил о том, что правительство Новосибирской области устранило все замечания и согласовало актуализированный генплан.

Сегодня же Анатолий Локоть заявил, что документ будет переработан. По его словам, после обращения депутатов законодательного собрания региона об угрозе застройки зеленых зон Новосибирска, он отозвал проект генплана из горсовета.

«Прежде всего, нам предстоит доработать генеральный план. Предстоят слушания, без этого не обойтись, это перезапуск цикла рассмотрения генерального плана. Конечно, мы постараемся сделать это в максимально короткие сроки, я дал поручение в 10-дневный срок представить мне план прохождения актуализированной, доработанной редакции», - привел слова главы города «Интерфакс-Сибирь».

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