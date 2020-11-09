В российском правительстве меняют министров

В российском правительстве сегодня произошли перестановки. Изменения оказались самыми масштабными с момента утверждения кабинета министров в январе этого года, передает «Общественное телевидение России».

«Несколько слов о кадровых изменениях. Президент поддержал наши предложения по отставке ряда министров. Речь идет о министре транспорта Евгении Ивановиче Дитрихе, министре строительства и ЖКХ Владимире Владимировиче Якушеве, министре природных ресурсов и экологии Дмитрии Николаевиче Кобылкине. И сегодня в соответствии с новым федеральным конституционным законом я внес в Государственную думу несколько кандидатур на должности членов правительства. Речь идет о предложении назначить заместителем председателя правительства Александра Валентиновича Новака», - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Владимир Путин своим указом отправил в отставку Дмитрия Кобылкина с поста министра природных ресурсов и экологии. В сентябре Счетная палата сообщила о фактическом провале так называемой мусорной реформы, которую курирует ведомство. Аудиторы назвали «близкой к критической» ситуацию с мусорными полигонами в России. На место Дмитрия Кобылкина Михаил Мишустин предложил назначить Александра Козлова. До сих пор тот возглавлял министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Этот пост премьер предлагает занять Алексею Чекункову, который руководил Фондом развития Дальнего Востока и Арктики.

Владимир Якушев отправлен в отставку с поста министра строительства и ЖКХ. Он стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Ранее это кресло занимал Николай Цуканов. Он уволен еще одним сегодняшним указом главы государства. А новым министром строительства, вероятно, станет Ирек Файзуллин. Ранее он был первым заместителем Владимира Якушева.

Евгений Дитрих освобожден с поста министра транспорта России. Его преемником может стать Виталий Савельев. Он уже более десяти лет возглавляет компанию «Аэрофлот». Утверждать кандидатуры четырех министров, предложенные Михаилом Мишустиным, теперь будет Госдума РФ. Этот порядок, предусмотренный поправками к Конституции РФ, вступил в силу сегодня.

И сегодня Владимир Путин своим указом увеличил до 10 число вице-премьеров. До сих пор у Михаила Мишустина было девять заместителей. Десятым, как сказал Михаил Мишустин, станет Александр Новак. Портфель министра энергетики, который до этого принадлежал Александру Новаку, достанется Николаю Шульгинову. Ранее он был гендиректором компании «РусГидро».

Профильные комитеты Госдумы РФ обсудят кандидатуры новых министров сегодня.

Фото: сайт правительства Российской Федерации