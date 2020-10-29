В горсовете Оренбурга распределили руководящие посты

В оренбургском горсовете утвердили составы комитетов и избрали их председателей. Сессия городского парламента прошла сегодня.

По данным официального портала Оренбурга, руководителем комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике стал Игорь Абдульманов; по вопросам образования, культуры, охраны здоровья и социальной поддержки населения - Елена Афанасова, по муниципальному хозяйству - Василий Перелетов. Они, как и спикер Ольга Березнева, будут работать в горсовете на постоянной основе.

Кроме того, комитет по экономике, промышленности, предпринимательству и сельскому хозяйству возглавил Александр Шмарин; председателем комитета по местному самоуправлению и правотворчеству стал Алексей Чистяков, по вопросам физической культуры, спорта и молодежной политики - Александр Поляков.

Спикер и все руководители комитетов состоят во фракции «Единой России». Всего в ней 30 депутатов. Для сравнения, во второй по численности фракции – КПРФ – четыре человека.

Фото: официальный портал Оренбурга