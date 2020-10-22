На должность мэра Магадана не нашлось претендентов

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Магадана не поступило ни одного заявления, передает «Общественное телевидение России».

Конкурс по отбору кандидатов должны были провести в пятницу, 23 октября, но теперь его перенесут. Дату нового отбора еще не называли.

Городом продолжает управлять действующий мэр Юрий Гришан. По его словам, новые сроки проведения конкурса определит городская Дума. До этого времени он будет так же выполнять обязанности городского главы.

Согласно уставу Магадана, глава муниципалитета избирается Думой из числа кандидатов, которые утверждаются конкурсной комиссией по итогам отбора. Претендентов должно быть как минимум двое, иначе выборы переносятся.

В ноябре 2015-го года депутаты городского парламента избрали на пост мэра Юрия Гришана. До этого он работал первым заместителем главы города.

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