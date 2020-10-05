5 октября
Новосибирск
погода +3 °C
78.09
 
€ 91.58
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Хакасия, Кемеровская и Томская области – среди лидеров по числу преступлений при выполнении нацпроектов

Главная Политика
Новосибирск
12:30 5 Октября 2020
экология, сибирь, проекты, преступление
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Хакасия, Кемеровская и Томская области находятся в числе лидеров по числу преступлений при выполнении национальных проектов. Об этом заявил сегодня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выступления по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в Новосибирске.

Патрушев сообщил, что в СФО было выявлено 29 преступлений, связанных с выполнением нацпроектов, шесть из которых были коррупционными, сообщает ТАСС.

Говоря об экологической ситуации в Сибири, глава Совбеза охарактеризовал ее как неблагоприятную.

«Состояние атмосферного воздуха в 22 городах округа, где проживает более 40% городского населения, характеризуется высоким и очень высоким уровнем загрязнения. При этом большинство загрязняющих окружающую среду предприятий до сих пор не перешли на наилучшие доступные технологии», - отметил Патрушев.

Политика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Утверждена программа развития Дальнего Востока до 2035 года

Утверждена программа развития Дальнего Востока до 2035 года

28 Сентября 2020 г.
В каждом из 11 регионов планируют создать новые туристические кластеры.
Новости Новосибирска: Дмитрий Асанцев переизбран председателем Горсовета Новосибирска

Дмитрий Асанцев переизбран председателем Горсовета Новосибирска

25 Сентября 2020 г.
Также на данный пост претендовали представитель партии «Зеленые» Игорь Украинцев и самовыдвиженец Сергей Бойко.
Новости Новосибирска: «Единая Россия» переводит Александра Карелина в Совет федерации

«Единая Россия» переводит Александра Карелина в Совет федерации

18 Сентября 2020 г.
Он будет представлять в сенате новосибирское заксобрание
Новости Новосибирска: Распределены места в новосибирском заксобрании и горсовете

Распределены места в новосибирском заксобрании и горсовете

15 Сентября 2020 г.
Фракции «Единой России» уменьшились по сравнению с предыдущим созывом
Новости Новосибирска: Единороссы получили большинство в оренбургском горсовете

Единороссы получили большинство в оренбургском горсовете

14 Сентября 2020 г.
Они выиграли почти во всех одномандатных округах
Новости Новосибирска: Все действующие главы регионов победили на выборах губернаторов

Все действующие главы регионов победили на выборах губернаторов

14 Сентября 2020 г.
Действующие руководители выиграли губернаторские выборы во всех регионах, где проходила избирательная кампания
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области продолжает расти число госпитализированных из-за COVID-19

В Новосибирской области продолжает расти число госпитализированных из-за COVID-19

4 Октября 2020 г.
Скончались еще три пациента
Новости Новосибирска: В Бурятии предприятия обязали перевести треть сотрудников на удаленку

В Бурятии предприятия обязали перевести треть сотрудников на удаленку

4 Октября 2020 г.
Школы тоже переводят на дистанционное «обучение»
Новости Новосибирска: Губернатор Камчатки заявил об отсутствии системы мониторинга неблагоприятных экологических последствий в крае

Губернатор Камчатки заявил об отсутствии системы мониторинга неблагоприятных экологических последствий в крае

4 Октября 2020 г.
Природоохранная прокуратура проводит проверку ситуации на Халактырском пляже в Камчатском крае
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru