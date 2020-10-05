Хакасия, Кемеровская и Томская области – среди лидеров по числу преступлений при выполнении нацпроектов

Хакасия, Кемеровская и Томская области находятся в числе лидеров по числу преступлений при выполнении национальных проектов. Об этом заявил сегодня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выступления по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в Новосибирске.

Патрушев сообщил, что в СФО было выявлено 29 преступлений, связанных с выполнением нацпроектов, шесть из которых были коррупционными, сообщает ТАСС.

Говоря об экологической ситуации в Сибири, глава Совбеза охарактеризовал ее как неблагоприятную.

«Состояние атмосферного воздуха в 22 городах округа, где проживает более 40% городского населения, характеризуется высоким и очень высоким уровнем загрязнения. При этом большинство загрязняющих окружающую среду предприятий до сих пор не перешли на наилучшие доступные технологии», - отметил Патрушев.