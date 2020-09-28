Утверждена программа развития Дальнего Востока до 2035 года, сообщается на сайте правительства.

Программу собираются реализовать в три этапа, передает «Общественное телевидение России». За этот период в регионе создадут 450 тыс новых рабочих мест. Во всех удалённых населённых пунктах реконструируют 40 аэропортов и проведут скоростной интернет. В каждом из 11 регионов планируют создать новые туристические кластеры.

Особый акцент в программе сделан на развитии социальной инфраструктуры. Документом предусмотрено строительство 57 школ, а также 460 больниц и поликлиник. Еще тысячу медицинских организаций и 134 образовательных учреждения отремонтируют.