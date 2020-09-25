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Дмитрий Асанцев переизбран председателем Горсовета Новосибирска

Главная Политика
Новосибирск
15:43 25 Сентября 2020
новосибирск, горсовет, председатель
Автор: Sibnovosti.ru
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Единоросс Дмитрий Асанцев переизбран председателем новосибирского Горсовета. За его кандидатуру сегодня проголосовали члены Горсовета.

«По результатам тайного голосования на должность председателя совета депутатов избран Асанцев Дмитрий Владимирович», - объявила председатель счетной комиссии Светлана Каверзина.

Также на данный пост претендовали представитель партии «Зеленые» Игорь Украинцев и самовыдвиженец Сергей Бойко.

Выборы Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва прошли с 11 по 13 сентября.

Фото с сайта Совета депутатов города Новосибирска

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