Дмитрий Асанцев переизбран председателем Горсовета Новосибирска

Единоросс Дмитрий Асанцев переизбран председателем новосибирского Горсовета. За его кандидатуру сегодня проголосовали члены Горсовета.

«По результатам тайного голосования на должность председателя совета депутатов избран Асанцев Дмитрий Владимирович», - объявила председатель счетной комиссии Светлана Каверзина.

Также на данный пост претендовали представитель партии «Зеленые» Игорь Украинцев и самовыдвиженец Сергей Бойко.

Выборы Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва прошли с 11 по 13 сентября.

Фото с сайта Совета депутатов города Новосибирска