Распределены места в новосибирском заксобрании и горсовете

В Новосибирской области окончательно сформированы новые составы законодательного собрания региона и горсовета Новосибирска. «Единая Россия» осталась самой крупной по числу депутатов партией в этих органах власти, но численность ее фракций сократилась.

Напомним, 38 депутатов заксобрания избирались по партийным спискам, еще 38 – в одномандатных округах. Из 76 мандатов «Единая Россия» получит 44. У КПРФ будет 14 мест, у ЛДПР – шесть, у «Новых людей» – три, у «Родины», «Справедливой России» и Партии пенсионеров – по два, у самовыдвиженцев – три.

В предыдущем шестом созыве у «Единой России» было 49 мест в заксобрании. Фракция КПРФ насчитывала 17 депутатов, у «Справедливой России» и ЛДПР было по четыре мандата. Одним депутатом была представлена «Гражданская платформа».

В городской совет все 50 депутатов избирались в одномандатных округах. Кандидаты от «Единой России» выиграли в 22 из них. У КПРФ восемь мест, у ЛДПР- четыре, у партий «Зеленые» и «Родина» - по одному. Еще 14 мандатов получат самовыдвиженцы. Три из них, по предварительным данным, войдут во фракцию «Единой России». Пять самовыдвиженцев входят в демократическую «Коалицию 2020».

В предыдущем созыве «Единая Россия» располагала 33 местами. У КПРФ было 11 мест, у ЛДПР – два. Не входивших в состав фракций самовыдвиженцев насчитывалось всего трое.