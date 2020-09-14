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Единороссы получили большинство в оренбургском горсовете

Главная Политика
Новосибирск
19:51 14 Сентября 2020
горсовет, выборы, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
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Единороссы получат большинство мест в горсовете Оренбурга. Выборы депутатов прошли вчера.

Оренбургский горсовет формируется по смешанной системе. 20 депутатов выбираются в одномандатных округах. В 19 из них победили кандидаты от «Единой России», в одном – самовыдвиженец.

Еще 20 депутатов избираются по партийным спискам. Здесь «Единая Россия», набравшая 45,4% голосов, получит 11 депутатских мандатов. КПРФ достались четыре мандата (20,9%), «Справедливой России» и ЛДПР – по два (10,9% и 9,49% соответственно), Партии пенсионеров – один (7%).

Фото: официальный портал Оренбурга

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