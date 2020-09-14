Все действующие главы регионов победили на выборах губернаторов

Действующие руководители выиграли губернаторские выборы во всех регионах, где проходила избирательная кампания. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, передает «Общественное телевидение России».

Так, 18 регионов выбрали новых руководителей прямым голосованием. В шести субъектах федерации уже известны окончательные итоги, в остальных - подсчет бюллетеней завершается.

У власти везде остались действующие губернаторы, либо временно исполняющие обязанности регионального главы, ранее назначенные президентом РФ Владимиром Путиным.

Как ранее сообщали Sibnovosti, Владимир Солодов побеждает на выборах губернатора Камчатского края, Ростислав Гольдштейн – в Еврейской автономной области, Игорь Кобзев - в Иркутской области.