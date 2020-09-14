14 сентября
Новосибирск
погода +21 °C
74.71
 
€ 88.58
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Все действующие главы регионов победили на выборах губернаторов

Главная Политика
Новосибирск
17:00 14 Сентября 2020
выборы, губернатор, итоги
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Действующие руководители выиграли губернаторские выборы во всех регионах, где проходила избирательная кампания. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, передает «Общественное телевидение России».

Так, 18 регионов выбрали новых руководителей прямым голосованием. В шести субъектах федерации уже известны окончательные итоги, в остальных - подсчет бюллетеней завершается.

У власти везде остались действующие губернаторы, либо временно исполняющие обязанности регионального главы, ранее назначенные президентом РФ Владимиром Путиным.

Как ранее сообщали Sibnovosti, Владимир Солодов побеждает на выборах губернатора Камчатского края, Ростислав Гольдштейн – в Еврейской автономной области, Игорь Кобзев - в Иркутской области.

 

Политика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В новосибирском заксобрании увеличится число фракций

В новосибирском заксобрании увеличится число фракций

14 Сентября 2020 г.
В Новосибирской области подводят итоги выборов
Новости Новосибирска: Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах губернатора Еврейской автономной области

Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах губернатора Еврейской автономной области

14 Сентября 2020 г.
Единоросс Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах губернатора Еврейской автономной области
Новости Новосибирска: Владимир Солодов побеждает на выборах губернатора Камчатского края

Владимир Солодов побеждает на выборах губернатора Камчатского края

14 Сентября 2020 г.
Нарушений, которые могли бы повлиять на ход Единого дня голосования на территории Камчатского края, зарегистрировано не было.
Новости Новосибирска: На выборах всех уровней в РФ наступил «день тишины», продолжается досрочное голосование

На выборах всех уровней в РФ наступил «день тишины», продолжается досрочное голосование

12 Сентября 2020 г.
В «день тишины» и вплоть до окончания голосования запрещена агитация за партии и кандидатов.
Новости Новосибирска: Руководители двух районов Оренбургской области отправлены в отставку

Руководители двух районов Оренбургской области отправлены в отставку

10 Сентября 2020 г.
Досрочно прекращены полномочия Александра Писарева и Александра Динера
Новости Новосибирска: На выборах в новосибирское заксобрание оставили 10 партсписков

На выборах в новосибирское заксобрание оставили 10 партсписков

31 Июля 2020 г.
Не прошли регистрацию списки «Коммунистов России» и Партии прямой демократии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области построят фабрику по производству кормов для домашних животных

В Новосибирской области построят фабрику по производству кормов для домашних животных

10 Сентября 2020 г.
Стоимость проекта компании «Нестле Пурина ПетКер» составит 10 млрд рублей
Новости Новосибирска: ФК «Новосибирск» сыграл вничью с «Уралом-2»

ФК «Новосибирск» сыграл вничью с «Уралом-2»

10 Сентября 2020 г.
Сибиряки упустили победу в самой концовке матча
Новости Новосибирска: В Новосибирской области за сутки выздоровели после COVID-19 59 пациентов

В Новосибирской области за сутки выздоровели после COVID-19 59 пациентов

9 Сентября 2020 г.
Но появилось 56 новых больных
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru