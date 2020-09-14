В новосибирском заксобрании увеличится число фракций

В Новосибирской области в минувшее воскресенье завершилось несколько избирательных компаний. Самыми важными были выборы депутатов областного законодательного собрания и горсовета Новосибирска.

По данным новосибирского избиркома, на 18:00, то есть за два часа до закрытия избирательных участков, явка на выборы в заксобрание составляла 25,23%, в горсовет значительно она была значительно ниже – 18,43%. Для сравнения, в 2015 году итоговая явка на выборах в областной парламент была 30,62%.

В заксобрание 38 депутатов избирались по партийным спискам. Согласно предварительным данным, внесенным в ГАС «Выборы», здесь победу одержала «Единая Россия» получившая 37,8%. Это примерно на 7% меньше, чем пять лет назад. У КПРФ результат также заметно хуже – 17,1% вместо 24,5%. Пятипроцентный барьер преодолевают также ЛДПР – 13,4%, «Новые люди» (7,2%), «Справедливая Россия» (5,8%) и Партия пенсионеров (5,7%). В большинстве из 38 одномандатных округов лидируют кандидаты от «Единой России».

В горсовете Новосибирска все 50 депутатов избирались в одномандатных округах. Сводные данные еще не опубликованы, но очевидно, что состав горсовета заметно изменится. В частности, по предварительным данным, несколько мест получат представители демократической «Коалиции 2020». Так, ее лидер Сергей Бойко сумел опередить вице-спикера горсовета, коммуниста Рената Сулейманова.

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