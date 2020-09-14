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Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах губернатора Еврейской автономной области

Главная Политика
Новосибирск
03:07 14 Сентября 2020
восток, дальний, выборы, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Единоросс Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах губернатора Еврейской автономной области (ЕАО). По предварительным данным, обнародованным Центризбиркомом после обработки 50% протоколов, он набирает более 82% голосов избирателей.

За ним следуют:  Владимир Дудин («Справедливая Россия») - 7,38% голосов и.Александр Крупский (Коммунистическая партия социальной справедливости) - 4,14%. 

Всего на пост губернатора края претендовало пять кандидатов: врио губернатора Ростислав Гольдштейн («Единая Россия»), представитель партии «Родина» Борис Тихонов, Роман Куземский от партии «Патриоты России», кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский и депутат местного законодательного собрания Владимир Дудин («Справедливая Россия»).

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