Единоросс Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах губернатора Еврейской автономной области (ЕАО). По предварительным данным, обнародованным Центризбиркомом после обработки 50% протоколов, он набирает более 82% голосов избирателей.

За ним следуют: Владимир Дудин («Справедливая Россия») - 7,38% голосов и.Александр Крупский (Коммунистическая партия социальной справедливости) - 4,14%.

Всего на пост губернатора края претендовало пять кандидатов: врио губернатора Ростислав Гольдштейн («Единая Россия»), представитель партии «Родина» Борис Тихонов, Роман Куземский от партии «Патриоты России», кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский и депутат местного законодательного собрания Владимир Дудин («Справедливая Россия»).