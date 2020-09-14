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Владимир Солодов побеждает на выборах губернатора Камчатского края

Главная Политика
Новосибирск
02:48 14 Сентября 2020
камчатка, губернатор, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
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Самовыдвиженец Владимир Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края. По предварительным данным, обнародованным Центризбиркомом после обработки 95% протоколов, он набирает более 80% голосов избирателей.

За ним следуют: Валерий Калашников (ЛДПР) - 6,67% голосов и Дмитрий Бобровских от партии "Справедливая Россия" - 5,79%.

Явка, по предварительным данным, составила 35,5% избирателей. Окончательные итоги голосования в крае планирую подвести во вторник.

Нарушений, которые могли бы повлиять на ход Единого дня голосования на территории Камчатского края, зарегистрировано не было.

Всего на пост губернатора края претендовало пять кандидатов: Дмитрий Бобровских от партии «Справедливая Россия», Валерий Калашников от ЛДПР, Александр Остриков от «Патриотов России», самовыдвиженец Владимир Солодов и представитель Партии роста Максим Близнюков.

Также в Единый день голосования на Камчатке прошли выборы глав и депутатов в 12 районах и городских округах.

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