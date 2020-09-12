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На выборах всех уровней в РФ наступил «день тишины», продолжается досрочное голосование

Главная Политика
Новосибирск
11:55 12 Сентября 2020
россия, выборы, день, голосование
Автор: Sibnovosti.ru
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На выборах всех уровней в России 12 сентября наступил «день тишины». В то же время продолжается досрочное голосование, которое стартовало накануне и продлится до 13 числа – Единого дня голосования.

В «день тишины» и вплоть до окончания голосования запрещена агитация за партии и кандидатов.   

Единый день голосования пройдет 13 сентября. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс мандатов и выборных должностей. В частности, в 18 субъектах проходят прямые выборы высших должностных лиц, в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах глав должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Глав регионов, в частности, избирают в Иркутской области, Камчатке и Еврейском автономном округе.

В Новосибирской области проходят  выборы в заксобрание региона и горсовет Новосибирска.

В Красноярском крае – муниципальные выборы.

В первый день досрочного голосования серьезных нарушений на выборах зафиксировано не было. Отдельные жалобы, которые предстоит рассмотреть ЦИК, поступили от представителей КПРФ в Новосибирской области.

Накануне председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что ЦИК предоставил беспрецедентные возможности для наблюдения за выборами.  «Мы предоставили беспрецедентные возможности для всех участников избирательного процесса, партий, самовыдвиженцев для наблюдения. Мы широко распахнули наши двери. У всех вас есть возможность участвовать в наблюдении, никого не отвергаем», - сказала Памфилова.

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