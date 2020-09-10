Руководители двух районов Оренбургской области отправлены в отставку

В Оренбургской области сменили руководителей сразу двух районов – Александровского и Беляевского. Об этом сообщил портал правительства региона.

Полномочия Александра Писарева в Александровском районе и Александра Динера в Беляевском районе прекращены досрочно. Причины отставок не сообщаются.

«Даты проведения конкурсов по отбору кандидатур на должности глав муниципальных образований будут назначены на первых организационных заседаниях новых составов советов депутатов», - уточнили в правительстве Оренбургской области.

Выборы новых составов советов в этих районах пройдут в ближайшие выходные.

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