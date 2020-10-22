22 октября
Новосибирск
погода +10 °C
77.03
 
€ 91.34
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

TV BRICS и китайская телерадиокомпания CDRTV запускают цикл документальных фильмов о провинции Сычуань

Главная Новости БРИКС
Новосибирск
13:31 22 Октября 2020
брикс, телевидение, китай, фильм
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Уникальный цикл документальных фильмов о жизни в провинции Сычуань первыми смогут увидеть телезрители канала TV BRICS. Цикл «Жизнь в Ченду»(Сhengdu Life) производства Chengdu Radio & Television (CDRTV) стартует в российском эфире TV BRICS 23 октября в 19:15 (+3 GMT) в сети Ростелеком и АКАДО.

Международная сеть TV BRICS и китайская телерадиокомпания Chengdu Radio & Television расширяют сотрудничество. Теперь в рамках партнерских отношений телевизионный контент китайского производителя станет доступен российской аудитории TV BRICS. Цикл документальных фильмов «Жизнь в Ченду» (Chengdu Life), созданный редакцией партнера TV BRICS в Китае - Chengdu Radio & Television, расскажет о жизни иностранцев в провинции Сычуань, туризме, культуре этого огромного региона на западе Китая, а также раскроет рецепты традиционной сычуаньской кухни. Контент полностью адаптирован на русский язык для российского эфира канала TV BRICS. Фильмы озвучены «Омской телевизионной компанией».

23 октября в эфир выйдет первый фильм цикла - «Здравствуйте, дети». Это история фотографа из Японии, Реджи Акияма, который несколько раз посещал Китай и сделал почти 8000 цветных фотографий в 12-ти китайских городах, включая Пекин, Чэнду и Куньмин. 116 из них вошли в альбом «Здравствуйте, дети!». Это воспоминания о счастливом детстве в начале 80-х.

Цикл продолжится историями других иностранцев, приехавших покорять сычуаньский Ченду, рассказами о целом мультинациональном районе мегаполиса Ченду Тонгзилине, населенном иностранцами из 40 стран мира. Отдельная часть цикла «Жизнь в Ченду» посвящена кухне провинции Сычуань. Сычуаньская кухня появилась в эпоху династии Цинь (221-207 до н.э.). Это одно из четырех направлений китайской национальной кухни. Блюда отличают насыщенный, острый вкус, уникальные методы приготовления.

Международная сеть TV BRICS и китайская телерадиокорпорация Chengdu Radio & Television (CDRTV) подписали Меморандум о сотрудничестве весной 2020 года. Китайская компания стала одной из первых, кто поддержал совместный медиапроект TV BRICS, информационного центра ООН в Москве, представительства ВОЗ в Москве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции BRICS AGAINST COVID-19 INFOHUB. Сюжеты об опыте в борьбе с пандемией в Китае были адаптированы для российского зрителя.

Новости БРИКС / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В рамках ММКФ проходит 5-й Международный кинофестиваль стран БРИКС

В рамках ММКФ проходит 5-й Международный кинофестиваль стран БРИКС

7 Октября 2020 г.
Член жюри фестиваля Жанна Толстикова отметила, что в программе 2020 года представлена поразительная палитра работ.
Новости Новосибирска: Руководитель международного департамента TV BRICS вошла в состав жюри 5-го Кинофестиваля стран БРИКС

Руководитель международного департамента TV BRICS вошла в состав жюри 5-го Кинофестиваля стран БРИКС

1 Октября 2020 г.
5-й Кинофестиваль стран БРИКС пройдет с 1 по 7 октября 2020 года в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля.
Новости Новосибирска: TV BRICS и «Жэньминьжибао» запустили совместный телепроект о научно-техническом сотрудничестве России и Китая

TV BRICS и «Жэньминьжибао» запустили совместный телепроект о научно-техническом сотрудничестве России и Китая

25 Сентября 2020 г.
На телеканале TV BRICS состоялась премьера первого документального фильма из цикла «Технология дружбы».
Новости Новосибирска: Режим нерабочих дней в РФ сократят в случае снижения угрозы распространения коронавируса – Кремль

Режим нерабочих дней в РФ сократят в случае снижения угрозы распространения коронавируса – Кремль

3 Апреля 2020 г.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 4,15 тыс. случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах.
Новости Новосибирска: Индийский астролог рассказал о будущем БРИКС

Индийский астролог рассказал о будущем БРИКС

14 Августа 2019 г.
Страны из «пятерки» БРИКС будут обогащать друг друга, уверен знаменитый индийский астролог Пандит Аджей Бхамби.
Новости Новосибирска: Путин предложил странам БРИКС обсудить вопросы гармонизации энергорынка

Путин предложил странам БРИКС обсудить вопросы гармонизации энергорынка

28 Июня 2019 г.
Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран БРИКС обсудить вопросы гармонизации энергетического рынка и снижения волатильности цен на топливо.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Полис ОСАГО теперь можно купить в маркетплейсах

Полис ОСАГО теперь можно купить в маркетплейсах

19 Октября 2020 г.
Вступили в силу поправки к закону об ОСАГО
Новости Новосибирска: Дефицит новосибирского областного бюджета увеличится на 65%

Дефицит новосибирского областного бюджета увеличится на 65%

21 Октября 2020 г.
Проект документа представлен на заседании правительства региона
Новости Новосибирска: Цены на подсолнечное масло в России бьют рекорды

Цены на подсолнечное масло в России бьют рекорды

20 Октября 2020 г.
Урожай подсолнечника в этом году оказался на 20% меньше
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru