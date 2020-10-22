TV BRICS и китайская телерадиокомпания CDRTV запускают цикл документальных фильмов о провинции Сычуань

Уникальный цикл документальных фильмов о жизни в провинции Сычуань первыми смогут увидеть телезрители канала TV BRICS. Цикл «Жизнь в Ченду»(Сhengdu Life) производства Chengdu Radio & Television (CDRTV) стартует в российском эфире TV BRICS 23 октября в 19:15 (+3 GMT) в сети Ростелеком и АКАДО.

Международная сеть TV BRICS и китайская телерадиокомпания Chengdu Radio & Television расширяют сотрудничество. Теперь в рамках партнерских отношений телевизионный контент китайского производителя станет доступен российской аудитории TV BRICS. Цикл документальных фильмов «Жизнь в Ченду» (Chengdu Life), созданный редакцией партнера TV BRICS в Китае - Chengdu Radio & Television, расскажет о жизни иностранцев в провинции Сычуань, туризме, культуре этого огромного региона на западе Китая, а также раскроет рецепты традиционной сычуаньской кухни. Контент полностью адаптирован на русский язык для российского эфира канала TV BRICS. Фильмы озвучены «Омской телевизионной компанией».

23 октября в эфир выйдет первый фильм цикла - «Здравствуйте, дети». Это история фотографа из Японии, Реджи Акияма, который несколько раз посещал Китай и сделал почти 8000 цветных фотографий в 12-ти китайских городах, включая Пекин, Чэнду и Куньмин. 116 из них вошли в альбом «Здравствуйте, дети!». Это воспоминания о счастливом детстве в начале 80-х.

Цикл продолжится историями других иностранцев, приехавших покорять сычуаньский Ченду, рассказами о целом мультинациональном районе мегаполиса Ченду Тонгзилине, населенном иностранцами из 40 стран мира. Отдельная часть цикла «Жизнь в Ченду» посвящена кухне провинции Сычуань. Сычуаньская кухня появилась в эпоху династии Цинь (221-207 до н.э.). Это одно из четырех направлений китайской национальной кухни. Блюда отличают насыщенный, острый вкус, уникальные методы приготовления.

Международная сеть TV BRICS и китайская телерадиокорпорация Chengdu Radio & Television (CDRTV) подписали Меморандум о сотрудничестве весной 2020 года. Китайская компания стала одной из первых, кто поддержал совместный медиапроект TV BRICS, информационного центра ООН в Москве, представительства ВОЗ в Москве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции BRICS AGAINST COVID-19 INFOHUB. Сюжеты об опыте в борьбе с пандемией в Китае были адаптированы для российского зрителя.