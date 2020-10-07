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В рамках ММКФ проходит 5-й Международный кинофестиваль стран БРИКС

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Новосибирск
22:14 7 Октября 2020
культура, брикс, кинофестиваль, жюри, интервью
Автор: Sibnovosti.ru
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В интервью пресс-центру МКР-Медиа член жюри фестиваля, руководитель международного отдела сети TV BRICS Жанна Толстикова отметила, что в программе 2020 года представлена поразительная палитра работ.

«В программе кинофестиваля БРИКС все будто вывернуто «на максималку»: эмоции (позитивные и негативные), экспрессия киноязыка, глубина раскрытия темы, полнота образов. Этот фестиваль отнюдь не собрание случайных картин из пяти стран. От каждой страны подобраны порой диаметрально противоположные фильмы – и по жанру, и по эстетике, и по режиссерскому опыту. На одной площадке зритель увидел ленты мастодонтов бразильского игрового кино, покорявших мировой кинематографа ещё в 1960-х (РуйГерра и Даниэль Филью) и дебютирующих в полном метре режиссёров (Кармен Сангион, ЮАР). Такой подход к организации показов, к отбору, позволяет раскрыть зрителю кинематограф каждой отдельной страны в его многообразии: какое кино сегодня может предложить миру Индия, Бразилия, Китай, ЮАР и Россия. И выбор этот окажется очень широким, отвечающим самым разным интересам и запросам. Фестивальное кино БРИКС – это не только и не столько киноведческий интерес, это зрительское кино. Кино для нас, аудитории, которая привыкла искать новое, изучать, смотреть фильмы вдумчиво, которая хочет выбирать самое интересное, свежее и не приевшееся. Тем сложнее жюри! Ведь приходится сравнивать и делать выбор между картинами, радикально не похожими друг на друга. Но тем это и интересно», - рассказала Жанна Толстикова.

По мнению руководителя международного отдела сети TV BRICS, сейчас на российских кино- и телеэкранах нечасто можно встретить новинки национального кинематографа Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

«Решить эту проблемы пытается международная сеть ТВ БРИКС, в рамках работы которой крупнейшие вещатели и производители телевизионной и кинопродукции, а также свободные режиссёры предлагают свои фильмы для широкого показа в СМИ стран БРИКС. Так, на сайте и в эфире ТВ БРИКС уже можно посмотреть адаптированные на русский язык документальные, художественные, анимационные фильмы из Бразилии, теледокументальные циклы передач из Китая и ЮАР, авторское кино молодых режиссёров Индии. Это эксклюзивный контент, зачастую также фестивальный, но подготовленный специально для российской аудитории», - отметила Жанна Толстикова.

Фото предоставлено пресс-службой ММКФ

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