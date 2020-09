Руководитель международного департамента TV BRICS вошла в состав жюри 5-го Кинофестиваля стран БРИКС

Руководитель международного отдела сети TV BRICS, продюсер и режиссер Жанна Толстикова вошла в состав жюри кинофестиваля стран БРИКС по представлению Посольства Бразилии. 5-й Кинофестиваль стран БРИКС пройдет с 1 по 7 октября 2020 года в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля.

В этом году на конкурсе заявлено 10 картин – по 2 фильма от Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Бразильские ленты - "В клочья" (IN PIECES), режиссер Руи Герра, Бразилия, "Молчание дождя" (THE SILENCE OF THE RAIN). Россию на фестивале представят фильмы "Назад в степь к сарматам" режиссера Александра Прошкина-старшего и "Красный призрак" Андрея Богатырева. В индийский показ войдут ленты "1956, Центральный Траванкор" (1956, CENTRAL TRAVANCORE) Дон Палатхара и "Бирьяни" (BIRIYAANI) Саджин Баабу. Китайские фильмы - "Мулин, Вэймин и Имин" (ALL ABOUT ING) Хаун Цзы и "Субботний роман" (SATURDAY FICTION) Лоу Е. Киноленты из ЮАР - "Поппи Нонгена" (POPPIE NONGENA) Христиан Олваген и "Спасение" (SALVATION) Кармен Сангион.

Возглавит жюри российский режиссёр и оператор Сергей Мокрицкий, автор фильма «Битва за Севастополь», участник первого кинофестиваля стран БРИКС в Индии. Победители 5-го Кинофестиваля стран БРИКС будут названы на церемонии закрытия, 7 октября в 18:00.

Официальный информационный партнер 5-го Кинофестиваля стран БРИКС – международная сеть TV BRICS. В 2019 году 4-й Кинофестиваль БРИКС также прошел при медиаподдержке TV BRICS в городе Нитерой штата Рио-де-Жанейро в рамках года председательства Бразилии в БРИКС.