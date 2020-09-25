TV BRICS и «Жэньминьжибао» запустили совместный телепроект о научно-техническом сотрудничестве России и Китая

На телеканале TV BRICS состоялась премьера первого документального фильма из цикла «Технология дружбы». Серия телефильмов – совместный проект TV BRICS и крупнейшего печатного СМИ Китая «Жэньминьжибао онлайн».

Проект «Технология дружбы» посвящён научно-техническому сотрудничеству России и Китая. Цель передачи - поделиться положительным опытом взаимодействия двух стран в научно-производственной сфере, показать реальные примеры важного стратегического сотрудничества Китая и России в области, которая даёт мощный синергетический эффект для экономики обоих государств. 2020-2021 годы объявлены годами научно-технического и инновационного сотрудничества России и Китая.

В первом фильме цикла «Технология дружбы» авторы проекта рассказали об одном из крупнейших производителей дрожжей в мире – китайской компании, успешно осуществляющей деятельность на территории России. Из фильма зрители узнают о современном хлебопекарном центре в Липецке, где проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области хлебопечения, организуется сервис по прикладной технологии, разработке новой продукции.

Серия «Технология дружбы» состоит из 6 документальных фильмов. Цикл программ расскажет о совместных разработках России и Китая в области развития искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий, фармацевтики, нефтегазодобычи, ядерной энергетики и других научно-технических сферах. Реальные истории сотрудничества с опорой на собственный опыт расскажут российские и китайские исследователи, ученые, инженеры, бизнесмены. Цикл фильмов "Технология дружбы" произведен Омской телевизионной компанией.

Премьера цикла «Технология дружбы» приурочена ко Дню образования Китайской народной республики, который традиционно отмечается 1 октября. Программы будут выходить в эфир TV BRICS каждый четверг в 17:30. Посмотреть документальный проект можно будет онлайн – на сайте сети TV BRICS.

Китайская версия программы выйдет на официальных ресурсах «Жэньминьжибао онлайн», а также появится на китайской версии сайта TV BRICS.