Мальчик получил перелом позвоночника в новосибирском салоне красоты

В Новосибирске изучают обстоятельства, при которых серьезную травму получил 10-летний ребенок. Проверку проводит следственное управление СКР по Новосибирской области.

Уголовно-процессуальная проверка назначена по сообщениям СМИ. Инцидент, о котором идет речь, произошел 2 августа.

«… Мальчик с другими детьми проходил мимо салона красоты по ул. Дуси Ковальчук в городе Новосибирске. Из салона красоты вышла девушка и начался конфликт между ней и потерпевшим, она по ступеням затащила его в помещение салона. В результате этого ребенок получил телесные повреждения», - рассказали в следственном управлении.