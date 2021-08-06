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Мальчик получил перелом позвоночника в новосибирском салоне красоты

Главная Происшествия
Новосибирск
13:43 6 Августа 2021
скр, проверка, ребенок
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске изучают обстоятельства, при которых серьезную травму получил 10-летний ребенок. Проверку проводит следственное управление СКР по Новосибирской области.

Уголовно-процессуальная проверка назначена по сообщениям СМИ. Инцидент, о котором идет речь, произошел 2 августа.

«… Мальчик с другими детьми проходил мимо салона красоты по ул. Дуси Ковальчук в городе Новосибирске. Из салона красоты вышла девушка и начался конфликт между ней и потерпевшим, она по ступеням затащила его в помещение салона. В результате этого ребенок получил телесные повреждения», - рассказали в следственном управлении.

Как уточнил ТАСС, ребенок был госпитализирован с компрессионным переломом позвоночника.

Фото: pixabay.com

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