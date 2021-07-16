В Новосибирской области новогоднюю елку дали в качестве взятки

Следственный отдел по городу Обь следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела экс-заместителя начальника одного из территориальных отделов полиции. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

По данным областного следственного управления, взятку дал гражданин «с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности … и последующего общего покровительства». Полицейского задержали 3 января 2021 года при передаче ему 33 тыс. руб. и новогодней елки.

«На период предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершенном преступлении он признал частично», - добавили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Обвинительное заключение утвердил прокурор Новосибирского района региона.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области