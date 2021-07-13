Двое осужденных сбежали в Новосибирской области

Двое осужденных сбежали из новосибирской колонии-поселения. Об их поиске объявили в главном управлении ФСИН по региону.

Инцидент произошел колонии-поселения исправительной колонии №8. Она расположена в Новосибирске на ул. Богдана Хмельницкого.

«В ходе проведения плановой проверки осужденных, было выявлено отсутствие осужденных Козлова Виталия Владимировича и Горлова Александра Сергеевича, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-8…», - сообщили в главном управлении ФСИН.

В ведомстве отметили, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения.

Александр Горлов был осужден за преступления против собственности и преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков, Виталий Козлов - за преступления против собственности.

Как писали Sibnovosti.ru, в январе 2020 года в Новокузнецке подсудимый избил конвоира и сбежал прямо из зала суда. Вскоре его удалось задержать.

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