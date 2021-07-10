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Новосибирские следователи разбираются с обстоятельствами стрельбы в детском лагере

Главная Происшествия
Новосибирск
10:13 10 Июля 2021
лагерь, дети, стрельба
Автор: Sibnovosti.ru
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Следственные органы проводят проверку обстоятельств инцидента в одном из палаточных лагерей Новосибирской области. Там подростки открыли стрельбу.  

Инцидент произошел 5 июля. Палаточный лагерь был разбит в селе Корнилово Болотнинского района. Там отдыхали 50 детей вместе со специалистами Болотнинского молодежного центра.

«В вечернее время …, когда все были на речке, со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрельбу в воздух. Дети и взрослые, находившиеся в лагере, были напуганы», - сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Проверка проводится по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

«Я так думаю, что это баловство, шалость, одни дети решили подшутить над другими и все», - высказал свое мнение ТАСС глава Болотнинского района Виктор Франк, добавив, что дети использовали хлопушки.

Фото: pixabay.com

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