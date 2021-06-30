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Девочка погибла под рухнувшими перекрытиями строящегося дома в Новосибирске

Главная Происшествия
Новосибирск
09:50 30 Июня 2021
обрушение, дом, ребенок
Автор: Sibnovosti.ru
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Девочка погибла в строящемся многоэтажном доме в Новосибирске. На нее обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами.

Инцидент произошел вечером 29 июня. 10-этажное здание возводится в Кирпичном переулке в Октябрьском районе города. Как уточнил ТАСС, ребенку было 13 лет.  

Следственные органы возбудили уголовное дело. По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, оно расследуется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как писали Sibnovosti.ru, в начале июня мэрия Улан-Удэ потребовала от владельцев недостроенных или заброшенных зданий закрыть к ним доступ.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

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