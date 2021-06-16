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На два месяца арестован руководитель сгоревшей новосибирской АГЗС

Главная Происшествия
Новосибирск
12:32 16 Июня 2021
пожар, арест, азс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске на два месяца арестован Роман Гармидер. Он является директором автогазозаправочной станции (АГЗС) на Гусинобродском шоссе, которая взорвалась и сгорела 14 июня.  

Решение принял Центральный районный суд по ходатайству следствия. Под арестом, говорится в сообщении суда, предприниматель останется, как минимум, до 14 августа 2021 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в результате пожара и взрыва пострадали более 30 человек. Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), в рамках которого были задержаны директор и инженер АГЗС.

Новосибирский губернатор Андрей Травников после инцидента поручил проверить размещение и работу заправок в Новосибирске.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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