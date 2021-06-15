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Взрыв международного масштаба: в пожаре на новосибирской АГЗС пострадали граждане Киргизии

Главная Происшествия
Новосибирск
14:31 15 Июня 2021
пожар, киргизия, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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Взрыв на автогазозаправочной станции (АГЗС) в Новосибирске приобрел международный резонанс. В результате ЧП пострадали трое граждан Киргизии.

По данным МИДа Киргизии, они получили ожоги. Один из пострадавших – 20% тела. Он был госпитализирован в Новосибирскую областную клиническую больницу.

«В результате пожара и взрыва уничтожено кафе, арендованное гражданкой КР, и пункт шиномонтажа, где работал гражданин КР. Указанным гражданам удалось экстренно эвакуироваться», - отмечается также в сообщении МИДа.

Как писали Sibnovosti.ru, следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. В ходе его расследования задержан директор АГЗС. По данным следователей, он не принял должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа.

Всего в результате взрыва и пожара пострадали 34 человека. Сегодня новосибирский губернатор Андрей Травников дал поручение провести проверки всех автозаправочных станций на территории Новосибирска.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

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