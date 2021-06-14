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Газ взорвался на АГЗС на окраине Новосибирска

Главная Происшествия
Новосибирск
19:54 14 Июня 2021
пожар, азс, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупный пожар произошел вечером 14 июня в Октябрьском районе Новосибирска. Загорелась автогазозаправочная станция (АГЗС) на Гусинобродском шоссе.

По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, на станции взорвались газовые баллоны и емкости с топливом. Четыре человека были госпитализированы. Пожар ликвидируется по повышенному рангу.

Как уточнил ТАСС со ссылкой на компанию «Еврогаз», которой принадлежит АГЗС, пожар начался во время заправки автомобиля. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м.

Сотрудники ГИБДД перекрыли Гусинобродское шоссе, которое ведет из Новосибирска на восток.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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