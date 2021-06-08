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Один человек погиб при пожаре в производственном здании в Новосибирске

Главная Происшествия
Новосибирск
13:18 8 Июня 2021
пожар, погиб, здание
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупный пожар произошел в производственном здании в Советском районе Новосибирска. Его пришлось тушить по повышенному номеру сложности.

«Работу (пожарных – Sibnovosti.ru) осложняла высокая температура и сильная задымленность, а сам пожар сопровождался хлопками газовых баллонов. Впоследствии чего, разрушились перегородки и остекления здания, произошло частичное обрушение кровли», - рассказали о ходе тушения в главном управлении МЧС по Новосибирской области.

Одноэтажное здание расположено на ул. Плотинной в микрорайоне Шлюз. Там, по данным ТАСС, выпускается промышленное стекло. По некоторым данным, перед пожаром в здании произошел взрыв. Площадь пожара составила 180 кв. м.    

В настоящее время спасатели разбирают рухнувшие конструкции. На месте пожара они обнаружили тело погибшего.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре прошлого года взорвался котел в двухэтажном здании производственно-строительного предприятия в Первомайском районе Новосибирска. Тогда обошлось без жертв.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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