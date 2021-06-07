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Два человека пострадали при обрушении здания в Новосибирской области

Главная Происшествия
Новосибирск
11:59 7 Июня 2021
обрушение, мчс, здание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Мошковском районе Новосибирской области обрушились перекрытия неэксплуатируемого здания. О происшествии стало известно в ходе оперативного совещания, которое прошло в правительстве региона.

«В результате обрушения перекрытия неэксплуатируемого здания на площади около 80 кв. м. в рабочем поселке Станционно-Ояшинский в Мошковском районе пострадали двое мужчин 1987 и 1989 годов рождения. Одного из пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение», - уточнили в пресс-службу главного управления МЧС по Новосибирской области.

На оперативном совещании руководитель ведомства Виктор Орлов обратил внимание на то, что в дни школьных каникул возрастает риск происшествий с детьми на таких объектах.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале мая рухнула стена на строящейся в Октябрьском районе Новосибирска подземной парковке. Тогда обошлось без пострадавших.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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