Два человека пострадали при обрушении здания в Новосибирской области

В Мошковском районе Новосибирской области обрушились перекрытия неэксплуатируемого здания. О происшествии стало известно в ходе оперативного совещания, которое прошло в правительстве региона.

«В результате обрушения перекрытия неэксплуатируемого здания на площади около 80 кв. м. в рабочем поселке Станционно-Ояшинский в Мошковском районе пострадали двое мужчин 1987 и 1989 годов рождения. Одного из пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение», - уточнили в пресс-службу главного управления МЧС по Новосибирской области.

На оперативном совещании руководитель ведомства Виктор Орлов обратил внимание на то, что в дни школьных каникул возрастает риск происшествий с детьми на таких объектах.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале мая рухнула стена на строящейся в Октябрьском районе Новосибирска подземной парковке. Тогда обошлось без пострадавших.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области