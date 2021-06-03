СМИ: у председателя комитета новосибирского заксобрания идут обыски

У депутата новосибирского областного законодательного собрания Александра Морозова проходят обыски. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С чем связаны действия правоохранительных органов, пока неизвестно.

Единоросс Александр Морозов является одним из самых влиятельных депутатов заксобрания. В его составе он работает с 1997 года. В настоящее время возглавляет комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Кроме того, Александр Морозов – председатель совета директоров ЗАО «Коченевская птицефабрика» - одной из крупнейших птицефабрик Новосибирской области. В последнее время предприятие испытывает финансовые трудности.

Фото: сайт законодательного собрания Новосибирской области