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Спуск к Уралу в Оренбурге привел к уголовному делу

Главная Происшествия
Новосибирск
11:25 3 Июня 2021
работа, реставрация, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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Правоохранительные органы Оренбургской области пришли к выводу, что реставрация спуска к реке Урал в столице региона была проведена с нарушением законодательства. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Проверку хода и результатов реставрационных работ провела прокуратура Оренбурга. По данным ведомства, разрешение на проведение работ было выдано незаконно и в отсутствие рабочей проектной документации. Это сказалось на их качестве. Как отметили в областной прокуратуре, из-за допущенных дефектов спуск сегодня находится в небезопасном для эксплуатации состоянии.

«Постоянная нагрузка на часть ступеней увеличена примерно вдвое. Наблюдается неустойчивое состояние отдельных элементов – балясин и поручней над ними, декоративной чаши на верхней балюстраде, лопнувших плит облицовки», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено следственным управлением СКР по Оренбургской области на основании материалов надзорного ведомства. Как отметили в следственном управлении, работы на спуске осуществляло ООО СКИБ. Стоимость устранения дефектов оценена в 5 млн руб.

«В администрацию города Оренбурга 28 мая внесено представление прокурора города Оренбурга в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Спуск к реке Урал» о нарушении требований закона об объектах культурного наследия. Администрация считает, что выводы прокуратуры города Оренбурга сделаны в отсутствие объективных причин и проведения соответствующей экспертизы», - говорится, в свою очередь, в сообщении мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, строительство спуска к Уралу было завершено в начале 1950-х годов. Оренбургская «лестница» выполнена в стиле сталинского классицизма. Спуск имеет статус объекта культурного наследия. Работы по его реконструкции были начаты в 2017 году.

Фото: сайт прокуратуры Оренбургской области

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