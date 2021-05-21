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В оренбургской мэрии прошли обыски

Главная Происшествия
Новосибирск
11:17 21 Мая 2021
благоустройство, город, силовики
Автор: Sibnovosti.ru
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В мэрии Оренбурга прошли обыски. Об этом сообщило «Общественное телевидение России».

По данным пресс-службы городской администрации, обыски провели оперативники управления экономической безопасности. Они досмотрели автомобили и опросили сотрудников.

Силовики взяли показания, в том числе у заместителя главы города по экономике и финансам Светланы Золотаревой. Обыски прошли также в компаниях, которые занимаются благоустройством города в разных его округах. Подробности пока не известны.

Как писали Sibnovosti.ru, зимой этого года следственные органы направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по организации дорожного движения мэрии Оренбурга. Экс-чиновник обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, в особо крупном размере) и п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере).

Фото: «Общественное телевидение России»

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