В Новосибирской области выясняют причину смерти больной СМА девушки

В Куйбышевском районе Новосибирской области расследуют обстоятельства смерти девушки, страдавшей спинальной мышечной атрофией (СМА). Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

О происшедшем следственному управлению СКР по Новосибирской области стало известно из сообщений в социальных сетях. По версии авторов постов, 16-летняя девушка скончалась, потому что вовремя не получила необходимое лекарство.

«Предварительно установлено, что несовершеннолетней для лечения болезни требовался лекарственный препарат «Рисдиплам», однако вовремя ей он не был предоставлен. 9 мая 16-летняя девушка с ухудшением состояния здоровья поступила в медицинское учреждение, где через непродолжительное время скончалась», - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-релизе также отмечается, что для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как писали Sibnovosti.ru, несколько дней назад в Новосибирске было возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками аптечного пункта услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). С проблемой при получении бесплатных лекарств в льготной аптеке столкнулась 93-летний ветеран тыла.