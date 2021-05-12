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В Новосибирске убит бывший депутат горсовета

Главная Происшествия
Новосибирск
09:08 12 Мая 2021
убийство, скр, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске расследуют убийство бывшего депутата горсовета и экс-начальника главного управления благоустройства и озеленения мэрии Ивана Митряшина. Он погиб на территории дачного общества «Бердский перекат», расположенного в Новосибирском районе региона.

Убийство произошло 10 мая. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) возбуждено в отношении 50-летнего местного жителя. По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, погибший находился в гостях у фигуранта дела, и в ходе общения между ними вспыхнула ссора.

«Владелец дома, на почве внезапно возникшей личной неприязни к потерпевшему, нанес последнему множественные удары в область головы и туловища…», - уточнили в ведомстве.

Иван Митряшин избирался в новосибирский горсовет в 2005 и 2010 годах. В 2012-2013 годах он возглавлял муниципальное главное управление благоустройства и озеленения.

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