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Уголовное дело экс-директора оренбургской школы направлено в прокуратуру

Главная Происшествия
Новосибирск
13:16 11 Мая 2021
уголовное, школа, полномочия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбурге завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора МБУ «Детская художественная школа». Она обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следственного управления СКР по Оренбургской области, фигурант уголовного дела требовала от одного из сотрудников школы передавать ей часть премиальных выплат.

«В результате чего были существенно нарушены права и законные интересы работника», - констатировали в ведомстве.

Фамилия обвиняемой в пресс-релизе не указывается. Сообщается также, что материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Специализацией оренбургской «Детской художественной школы» является изобразительное искусство.

Фото: страница МБУ «Детская художественная школа» в соцсети «ВКонтакте»

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