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Девушка погибла после падения в колодец в Новосибирской области

Главная Происшествия
Новосибирск
08:44 11 Мая 2021
уголовное, скр, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Девушка утонула в колодце в Новосибирской области. Трагедия произошла на станции Дупленской в Коченевском районе.

О возбуждении уголовного дела сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области. Оно расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«6 мая 2021 года около 23 часов 30 минут 16-летняя девушка, находясь в гостях…, пошла за водой к колодцу на территории домовладения, в котором утонула. В ходе осмотра колодца обнаружено, что его стены сооружены из покрышек грузового автомобиля, ограждения отсутствуют», - рассказали об обстоятельствах происшедшего в следственном управлении.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне прошлого года в поселке Абан Красноярского края погиб трехлетний мальчик. Ребенок упал в дворовой колодец.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

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