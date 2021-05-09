Проблема с обеспечением лекарствами новосибирского ветерана привела к уголовному делу

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками аптечного пункта услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Оно расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

С проблемой при получении бесплатных лекарств в льготной аптеке столкнулась ветеран тыла.

«В ходе следствия установлено, что в период с января 2020 по май 2021 года сотрудники аптечного пункта несвоевременно выдавали лекарственные средства, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности 93-летней женщины», - говорится в пресс-релизе следственного управления СКР по Новосибирской области.

Вчера СКР сообщил о том, что его председатель Александр Бастрыкин дал поручения руководителям ряда региональных подразделений ведомства. В частности, разобраться с описанной выше ситуацией с ветераном в Новосибирске, а также с проблемой ветерана в Чите, которая каждую зиму замерзает в своей квартире при бездействии управляющей компании.

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