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Проблема с обеспечением лекарствами новосибирского ветерана привела к уголовному делу

Главная Происшествия
Новосибирск
13:39 9 Мая 2021
скр, ветераны, лекарство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками аптечного пункта услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Оно расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

С проблемой при получении бесплатных лекарств в льготной аптеке столкнулась ветеран тыла.

«В ходе следствия установлено, что в период с января 2020 по май 2021 года сотрудники аптечного пункта несвоевременно выдавали лекарственные средства, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности 93-летней женщины», - говорится в пресс-релизе следственного управления СКР по Новосибирской области.

Вчера СКР сообщил о том, что его председатель Александр Бастрыкин дал поручения руководителям ряда региональных подразделений ведомства. В частности, разобраться с описанной выше ситуацией с ветераном в Новосибирске, а также с проблемой ветерана в Чите, которая каждую зиму замерзает в своей квартире при бездействии управляющей компании.

Фото: pixabay.com

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