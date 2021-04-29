В Новосибирской области взяли под стражу 19-летнего пьяного водителя

Уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Новосибирской области, который насмерть сбил школьницу, возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ.

Трагедия произошла вечером 24 апреля на улице Ленина в селе Венгерово Новосибирской области. 19-летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, сбил 10-летнюю девочку, ехавшую ему навстречу на велосипеде. От полученных травм школьница скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

Подозреваемый в преступлении был задержан, своей вины он не отрицал.