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В Новосибирской области взяли под стражу 19-летнего пьяного водителя

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Новосибирск
12:20 29 Апреля 2021
дтп, ребенок, новосибирск
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Уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Новосибирской области, который насмерть сбил школьницу, возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ.

Трагедия произошла вечером 24 апреля на улице Ленина в селе Венгерово Новосибирской области.  19-летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, сбил 10-летнюю девочку, ехавшую ему навстречу на велосипеде. От полученных травм школьница скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

Подозреваемый в преступлении был задержан, своей вины он не отрицал.  

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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